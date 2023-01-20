Консульство Италии отказало россиянке в получении визы после четырех долгосрочных шенгенов

Туристка из России получила отказ от консульства Италии в получении шенгенской визы. В ведомстве сослались на «недостоверность сведений».
Девушка отметила, что работает в турагенстве, и неоднократно оформляла визы. К своему заявлению она приложила билеты на самолет, подтверждение оплаты отеля, выписку об остатке и хождении средств на счете. Однако все равно получила отказ.
«Я думаю, что в консульстве даже не раскрывали паспорт. У меня долгая и красивая визовая история, так что сейчас можно только придумывать оправдание их необоснованному, по моему мнению, отказу», – приводит ее слова портал TourDom.
Эксперты отмечают, что после отмены упрощенного режима выдачи виз, их сроки действия стали сокращать. В настоящее время невозможно предсказать, получит ли россиянин шенген, даже если он соблюдает все требования по подаче документов.