Мошенницы из Таганрога получили тюремный срок за подделку документов на детей

Сотрудники полиции в Ростовской области пресекли деятельность двух злоумышленниц, обманувших государственные органы на крупные суммы. Об этом в пятницу сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным издания, женщины получали в ЗАГСе свидетельства о рождении детей, предоставляя фейковые медицинские справки. Затем с полученными документами они шли в органы социальной защиты, где им выписывали пособия.
Когда об этом узнали полицейские, на мошенниц завели уголовное дело по соответствующей статье. Решением Таганрогского городского суда женщин признали виновными и приговорили к трем и двум годам лишения свободы соответственно. Кроме того, осужденные должны будут возместить ущерб.