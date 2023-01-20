Мошенницы из Таганрога получили тюремный срок за подделку документов на детей

Когда об этом узнали полицейские, на мошенниц завели уголовное дело по соответствующей статье. Решением Таганрогского городского суда женщин признали виновными и приговорили к трем и двум годам лишения свободы соответственно. Кроме того, осужденные должны будут возместить ущерб.