Лена Миро сравнила Ольгу Бузову с Александром Пушкиным

Блогер Лена Миро посоветовала певице Ольге Бузовой не переживать из-за возраста в 37-й день рождения и сравнила артистку с поэтом Александром Пушкиным.
Звезда шоу «Дом-2» празднует 37-летие. В честь такого события Миро посвятила артистке пост в своем блоге и сравнила ее с Пушкиным, который умер в таком же возрасте. При этом светская обозревательница призвала Бузову не переживать из-за возраста, поскольку в свои 37 лет артистка уже многого добилась в жизни.
«Вот и сейчас вышел новый хит, в котором поется «заплачУ и заплАчу». Ну что, Пушкин? Съел?» — сыронизировала блогер.
Клип Бузовой на песню «Заплачу» вышел на YouTube 20 января. За несколько часов ролик собрал 115 тысяч просмотров и около 5,9 тысячи лайков.
Ранее сама поющая ведущая рассказала, как будет праздновать день рождения. По словам исполнительницы хита «Мало половин», после работы она встретится с подругами и устроит вечеринку.