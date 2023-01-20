Лена Миро сравнила Ольгу Бузову с Александром Пушкиным

Звезда шоу «Дом-2» празднует 37-летие. В честь такого события Миро посвятила артистке пост в своем блоге и сравнила ее с Пушкиным, который умер в таком же возрасте. При этом светская обозревательница призвала Бузову не переживать из-за возраста, поскольку в свои 37 лет артистка уже многого добилась в жизни.