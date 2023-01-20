Spiegel: экспорт товаров из Германии в Россию сократился по итогам декабря

Поставки продукции из Германии в Россию в декабре 2022 года сократились на 59,1% в сравнении с ноябрьским показателем, передает Spiegel со ссылкой на статистику Федерального статистического управления ФРГ.
Сообщается, что экспорт немецких товаров в РФ составил 0,8 млрд евро по итогам декабря прошлого года, хотя в ноябре данный показатель превысил 1 млрд евро. На сегодняшний день Россия занимает 14 место среди стран, импортирующих продукцию из Германии.
При этом основным торговым партнером европейской страны являются США, куда Германия в декабре экспортировала товаров на сумму более 12 млрд евро.