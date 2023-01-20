Алла Пугачева отказалась выступить на свадьбе в Белоруссии

Напомним, что Пугачева и Галкин сбежали за рубеж после начала спецоперации в защиту мирного населения Донбасса. Артисты не раз оскорбляли соотечественников, чем вызвали волну критики и негодования в свой адрес. Россияне теперь не хотят видеть чету на родине.