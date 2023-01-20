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Алла Пугачева отказалась выступить на свадьбе в Белоруссии

Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступить на свадьбе в Белоруссии

Певицу Аллу Пугачеву и ее супруга пародиста Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ) пригласили выступить на частном мероприятии в Белоруссии. Однако концертный директор народной артистки СССР Елена Чупракова ответила отказом.

Журналисты связались с Чупраковой от лица белорусских предпринимателей, чтобы пригласить Пугачеву и ее мужа выступить на свадьбе. Менеджер сообщила, что Примадонна концертов не дает.

«Алла Борисовна вообще никак. По крайней мере в ближайшее время», – цитирует директора Telegram-канал «Абзац».

Тогда подставные заказчики сообщили, что готовы заплатить звездной чете 300 тысяч евро, что почти 22 млн рублей. Когда Чупракова услышала сумму, пообещала поговорить с артистами о заманчивом предложении.

Напомним, что Пугачева и Галкин сбежали за рубеж после начала спецоперации в защиту мирного населения Донбасса. Артисты не раз оскорбляли соотечественников, чем вызвали волну критики и негодования в свой адрес. Россияне теперь не хотят видеть чету на родине.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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