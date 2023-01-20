Экс-советник Кучмы Соскин: Путин одной фразой испугал Байдена и изменил его планы на Киев

По словам бывшего чиновника, американское руководство испугали слова Путина о том, с какими последствиями может столкнуться Запад из-за отправки оружия украинской армии. Соскин выразил уверенность в том, что из-за этого Белому дому пришлось изменить свою риторику относительно военной помощи. Такое мнение он высказал в своем YouTube-канале.