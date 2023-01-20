Экс-советник Кучмы Соскин: Путин одной фразой испугал Байдена и изменил его планы на Киев

Российский лидер Владимир Путин всего одной фразой заставил главу Белого дома Джо Байдена забиться в угол и изменить свои планы в отношении киевского режима. Как ему это удалось, раскрыл бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам бывшего чиновника, американское руководство испугали слова Путина о том, с какими последствиями может столкнуться Запад из-за отправки оружия украинской армии. Соскин выразил уверенность в том, что из-за этого Белому дому пришлось изменить свою риторику относительно военной помощи. Такое мнение он высказал в своем YouTube-канале.
«Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и Шольц <...> нам ничего не дадут», — сказал эксперт.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к Западу с неожиданным призывом. Он посоветовал ему раскаяться за все циничные поступки, которые он совершал последние восемь лет.