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Чихуахуа Спайк из США стал самым старым псом в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Общество
Чихуахуа Спайк из США стал самым старым псом в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самой старой собакой в мире стал 23-летний чихуахуа по кличке Спайк из американского штата Огайо. Питомец попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Спайк родился в 1999 году, а хозяйка нашла его на парковке продуктового магазина в августе 2009-го, когда собаке уже было десять лет. Девушка отметила, что пес получает здоровое питание, регулярные физические нагрузки и безграничную любовь.

Чихуахуа Спайк из США стал самым старым псом в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Предыдущим рекордсменом была собака по кличке Джино. Она установила рекорд 15 ноября 2022 года, когда ей было 22 года и 52 дня.
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