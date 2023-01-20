Чихуахуа Спайк из США стал самым старым псом в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самой старой собакой в мире стал 23-летний чихуахуа по кличке Спайк из американского штата Огайо. Питомец попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Спайк родился в 1999 году, а хозяйка нашла его на парковке продуктового магазина в августе 2009-го, когда собаке уже было десять лет. Девушка отметила, что пес получает здоровое питание, регулярные физические нагрузки и безграничную любовь.
Предыдущим рекордсменом была собака по кличке Джино. Она установила рекорд 15 ноября 2022 года, когда ей было 22 года и 52 дня.