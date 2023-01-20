Диетолог Джебб объяснила, почему вредно приносить торты на работу

Приносить торты на работу так же вредно, как и пассивное курение. Об этом рассказала диетолог из Англии Сьюзен Джебб.
По ее словам, некоторые люди, когда видят угощения в офисе, начинают есть их за компанию. Если сладости на работе появляются регулярно, вырастает риск появления проблем с питанием.
«Если бы никто не приносил пирожные в офис, я бы не ела пирожные днем, но поскольку люди приносят пирожные, я их ем», — объяснила специалист опасность от угощений на работе.
Она также раскритиковала решение властей Великобритании, которые отсрочили запрет на рекламу нездоровой пищи. Диетолог заявила, что ее размещают ради коммерческой выгоды без контроля за здоровьем, передает LADBible.