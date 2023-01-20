Актер Стычкин рассказал о желании заняться режиссурой

Режиссер сериала «Нулевой пациент» Евгений Стычкин рассказал, собирается ли он начать полноценно снимать кино или продолжить карьеру актера.
Артист в беседе с «АиФ» признался, что на данный момент находится только в процессе осознания. Пока он больше склоняется к профессии актера, поскольку понимает, что в год он может создавать только по одной картине.
«А как артист могу очень много работать, поэтому с радостью продолжаю сниматься. Но весьма вероятно, что в конце концов режиссура перевесит», — заявил Стычкин.
Стычкин рассказал, что через полгода выйдет еще один проект, в жизни которого он поучаствовал как режиссер. В настоящий момент он находится на стадии монтажа.