Соколовская раскрыла циничную правду о поставках на Украину вооружения из стран НАТО

По ее словам, циничная правда в том, что Запад не рассматривает сценарий, при котором украинские войска добьются успеха на передовой. Им необходимо лишь продержаться, не рухнув под натиском ВС РФ. Поэтому Киев получает минимальный необходимый объем вооружения для создания своеобразного паритета. Тем самым Североатлантический альянс шантажирует Москву, пытаясь попутно «соблюсти переговорную позицию».