ВСУ не получают от США и других стран НАТО вооружение, необходимое для эффективных наступательных действий, заявила украинская журналистка Янина Соколовская.
По ее словам, циничная правда в том, что Запад не рассматривает сценарий, при котором украинские войска добьются успеха на передовой. Им необходимо лишь продержаться, не рухнув под натиском ВС РФ. Поэтому Киев получает минимальный необходимый объем вооружения для создания своеобразного паритета. Тем самым Североатлантический альянс шантажирует Москву, пытаясь попутно «соблюсти переговорную позицию».
«Я не верю, что они настолько глупы, чтобы после всех этих заявлений ждать каких-то мощных наступлений. По-моему, они, напротив, выравнивали ситуацию в их циничном смысле», — высказалась журналистка.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин пытался оказать давление на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе поставок на Украину танков Leopard. Этот ход не увенчался успехом. Позднее немецкий чиновник заявил, что странам НАТО не удалось найти решение сложившейся ситуации.