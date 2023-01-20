Жена Оскара Кучеры назвала бесчеловечными хейтеров, желающих смерти их детям

Семья актера, музыканта и телеведущего Оскара Кучеры подверглась травле в Сети из-за его интервью блогеру Юрию Дудю✱ (признан в РФ иноагентом). Супруга звезды Юлия не смогла промолчать в свете поступивших в адрес их детей пожеланий скорейшей смерти.
Как отметила в социальных сетях жена телеведущего, ни один человек, наделенный разумом, не стал бы желать подобного ребенку. Те же, кто написал все эти проклятия и оскорбления, по ее словам, показали свое нечеловеческое лицо.
«Вы зачем ко мне пришли? Кто-то из вас пытался хоть на секунду задаться вопросом, что в семьях бывают разные позиции и взгляды на один и тот же вопрос?» — написала она.
В заключение возмущенная женщина добавила, что ни позиция ее мужа, ни позиция Дудя не отражают ее мировосприятия.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами