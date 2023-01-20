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Протоиерей Головатский рассказал, как сделать храмы центром притяжения для верующей молодежи

Общество
Протоиерей Головатский рассказал, как сделать храмы центром притяжения для верующей молодежи

Вопреки распространенному мнению, молодежь также посещает храмы. Об этом заявил клирик Казанского собора Санкт-Петербурга, протоиерей Константин Головатский. Он рассказал, как сделать храмы центром притяжения для молодых россиян.

Священнослужитель отметил, что молодежь из крупных городов России активно посещает богослужения, о чем свидетельствуют записи со служб в Санкт-Петербурге. При этом многие из них отстаивают длительные службы, некоторые из которых могут заканчиваться в два часа ночи. Однако не во всех храмах наблюдается такое явление.

«Если это небольшой храм, где-нибудь на периферии, скажем, в каком-то небольшом городочке или поселке, там бывает мало молодежи. В основном люди старшего поколения приходят. Ну, значит, надо работать, надо как-то создавать условия для того, чтобы молодежь была», — заявил он в эфире Медиагруппы «Патриот».

По мнению Головатского, верующей молодежи необходимо общение со сверстниками, также разделяющими их религиозные взгляды. Таким образом, храм можно сделать центром притяжения, в котором они смогут общаться, поделиться чем-то своим и узнать что-то новое, считает он.

«А дальше уже идут интересные проекты, какие-то служения. Такие вещи сделать реально», — подчеркнул клирик.

В эфире программы «Вертикаль» Константин Головатский ранее назвал основные преимущества и недостатки молодого поколения. По его словам, современная молодежь быстро усваивает информацию, однако представления об истинных ценностях у них размыты.
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