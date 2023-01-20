Протоиерей Головатский рассказал, как сделать храмы центром притяжения для верующей молодежи

Вопреки распространенному мнению, молодежь также посещает храмы. Об этом заявил клирик Казанского собора Санкт-Петербурга, протоиерей Константин Головатский. Он рассказал, как сделать храмы центром притяжения для молодых россиян.
Священнослужитель отметил, что молодежь из крупных городов России активно посещает богослужения, о чем свидетельствуют записи со служб в Санкт-Петербурге. При этом многие из них отстаивают длительные службы, некоторые из которых могут заканчиваться в два часа ночи. Однако не во всех храмах наблюдается такое явление.
«Если это небольшой храм, где-нибудь на периферии, скажем, в каком-то небольшом городочке или поселке, там бывает мало молодежи. В основном люди старшего поколения приходят. Ну, значит, надо работать, надо как-то создавать условия для того, чтобы молодежь была», — заявил он в эфире Медиагруппы «Патриот».
По мнению Головатского, верующей молодежи необходимо общение со сверстниками, также разделяющими их религиозные взгляды. Таким образом, храм можно сделать центром притяжения, в котором они смогут общаться, поделиться чем-то своим и узнать что-то новое, считает он.
«А дальше уже идут интересные проекты, какие-то служения. Такие вещи сделать реально», — подчеркнул клирик.
В эфире программы «Вертикаль» Константин Головатский ранее назвал основные преимущества и недостатки молодого поколения. По его словам, современная молодежь быстро усваивает информацию, однако представления об истинных ценностях у них размыты.