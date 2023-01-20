Протоиерей Головатский рассказал, как сделать храмы центром притяжения для верующей молодежи

Священнослужитель отметил, что молодежь из крупных городов России активно посещает богослужения, о чем свидетельствуют записи со служб в Санкт-Петербурге. При этом многие из них отстаивают длительные службы, некоторые из которых могут заканчиваться в два часа ночи. Однако не во всех храмах наблюдается такое явление.