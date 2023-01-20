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Командование ВСУ приняло решение о переброске мобильных групп ПВО на север Украины

Армия
Командование ВСУ приняло решение о переброске мобильных групп ПВО на север Украины

Командование Вооруженных сил Украины распорядилось нарастить количество мобильных групп противовоздушной обороны в северной части страны.

Согласно обнародованным данным, инициатива принадлежит командующему объединенными силами ВСУ Сергею Наеву.

«На северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны», — сказано в заявлении.

Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об активизации боев вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области.
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