Артистка Яковлева рассказала ФАН, почему преклоняется перед талантом Харатьяна

Актер, телеведущий, кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравила актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Яковлева.
Артистка поделилась впечатлениями от совместной работы с актером на более чем десяти проектов.
«Наблюдая со стороны, могу сказать, что он замечательный товарищ. Друзья, которые рядом, идут с ним по жизни буквально с юных лет. Выдающаяся харизма принесла ему народную любовь. На нашем спектакле его обаяние покоряло зал. Это редкий феномен. При этом он не зазнался. Это достойно уважения и восхищения. В него можно влюбиться даже просто по фотографии», — сказала актриса.
Марина Яковлева также подчеркнула, что Дмитрий Харатьян обладает, как это принято говорить у режиссеров, широким актерским диапазоном.
«Он может быть и романтическим, и трогательным, и недотепистым. Он очень талантливый и многогранный. В «Мордашке» он сыграл какого-то пройдоху. В «Гардемарины, вперед!» вызывал высокие чувства. Дима — замечательный артист, многосторонний, глубокий. Какие замечательные песни он исполняет. Я очень рада, что работала с ним. Восхищаюсь им и преклоняюсь перед его талантом», — пояснила собеседница ФАН.
Пользуясь случаем, артистка поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«В первую очередь, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Оставаться таким же молодым и красивым. Радости в семье. Ему повезло с женой: Мариночка у него замечательная вторая половина. Они даже похожи, и сын на него тоже. Пусть в семье будет счастье и гармония. Конечно же, творчества, работы, встреч со зрителями, концертов, новых ролей. Ему все подвластно!» — подытожила Марина Яковлева.
Ранее актер Виталий Кищенко через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Егора Кончаловского. Собеседник рассказал изданию, за какие качества особенно ценит этого мастера.