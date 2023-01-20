Захарова вопросом об отмороженности осадила президента Хорватии после слов о Лаврове

Ранее политик рассказал, что однажды у нее произошло знакомство с руководителем МИД РФ. Тогда у них состоялись получасовые переговоры, в ходе которых, как признался Миланович, он был достаточно холоден по отношению к собеседнику. В ответ на это Захарова всего одним вопросом поставила политика на место.