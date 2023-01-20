Захарова вопросом об отмороженности осадила президента Хорватии после слов о Лаврове

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на слова хорватского лидера Зорана Милановича о главе внешнеполитического ведомства РФ Сергее Лаврове.
Ранее политик рассказал, что однажды у нее произошло знакомство с руководителем МИД РФ. Тогда у них состоялись получасовые переговоры, в ходе которых, как признался Миланович, он был достаточно холоден по отношению к собеседнику. В ответ на это Захарова всего одним вопросом поставила политика на место.
«Интересно, а в хорватском есть разница между «холоден» и «отморожен»?», — спросила Захарова.
Соответствующее заявление представитель Министерства иностранных дел РФ сделала в своем Telegram-канале 20 января.