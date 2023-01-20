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Захарова вопросом об отмороженности осадила президента Хорватии после слов о Лаврове

Политика
Захарова вопросом об отмороженности осадила президента Хорватии после слов о Лаврове

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на слова хорватского лидера Зорана Милановича о главе внешнеполитического ведомства РФ Сергее Лаврове.

Ранее политик рассказал, что однажды у нее произошло знакомство с руководителем МИД РФ. Тогда у них состоялись получасовые переговоры, в ходе которых, как признался Миланович, он был достаточно холоден по отношению к собеседнику. В ответ на это Захарова всего одним вопросом поставила политика на место.

«Интересно, а в хорватском есть разница между «холоден» и «отморожен»?», — спросила Захарова.

Соответствующее заявление представитель Министерства иностранных дел РФ сделала в своем Telegram-канале 20 января.
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