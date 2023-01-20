Ученые из Калифорнийского университета заявили, что лампы для сушки ногтей повреждают ДНК

Лампы, которые используют для сушки маникюрного лака, повреждают ДНК клеток кожи. Об этом рассказали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
В ходе эксперимента они помещали под свет маникюрной лампы клетки мышей и человека. В течение первых 20 минут облучения погибали от 20% до 30% элементов. Также происходили мутации, которые приводили к развитию рака кожи.
Однако исследователи заметили, что в жизни ногти под такой лампой обычно держат не более десяти минут. Таким образом, результаты эксперимента не опровергают, но и не возлагают вину на ультрафиолетовое излучение за формирование раковых клеток, передает журнал Nature Communications.
Чтобы оценить реальный риск для здоровья, который могут нанести лампы для сушки ногтей, необходимо проводить эпидемиологические исследования. На их осуществление придется потратить до десяти лет.