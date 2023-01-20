Захарова назвала провокацией решение НАТО нарастить поставки оружия на Украину

Россия расценивает как провокационное подстрекательство решение стран НАТО нарастить поставки вооружения на Украину, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В частности, она обратила внимание на звучавшие в США рассуждения о необходимости обеспечить ВСУ возможностью нанести удар по Крыму.
«Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации», — сказала Захарова.
Ранее в Пентагоне сообщали о передаче Киеву ракетных комплексов NASAMS в рамках нового пакета военной помощи.