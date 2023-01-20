Китай возобновит турпоездки в Россию. События дня

Китай с 6 февраля возобновит групповые туристические поездки в Россию. Об этом сегодня, 20 января, сообщило Министерство культуры и туризма КНР. В ведомстве уточнили, что такие путешествия пока будут проходить в экспериментальном режиме, а в оплату тура войдет сервис «авиабилет + отель».
Напомним, 11 января посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй заявил, китайская сторона в новых исторических условиях готова углублять всестороннее стратегическое взаимодействие с Россией.
Сегодня в первой половине дня на американской авиабазе «Рамштайн» прошла встреча украинских кураторов. США собрал союзников для обсуждения новой военной поддержки киевскому режиму. Ранее Вашингтон официально объявил, что именно войдет в так называемый «пакет помощи»: восемь систем ПВО «Авенджер», десятки бронемашин, БМП «Брэдли» с сотнями ракет для них, а также десятки тысяч снарядов, бронебойные ракеты и более трех миллионов патронов для стрелкового оружия. Общая стоимость пакета составит два с половиной миллиарда долларов.
Сегодня, 20 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад поставками более тяжелого вооружения на Украину поспособствует еще большому ухудшению ситуации для Киева. Однако цели и ход СВО для РФ останутся неизменными. К тому, что поставки НАТО вооружений Киеву не смогут изменить ход конфликта, склоняются и многие военные эксперты в США. Так, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис сказал, что данный факт не поможет силам Зеленского компенсировать потери на поле боя. По мнению эксперта, вооружения эффективны только в том случае, если его используют опытные, обученные военные, при этом способные правильно обслуживать технику, а также снабжать топливом и боеприпасами. С чем у ВСУ есть большие проблемы.