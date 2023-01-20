Китай возобновит турпоездки в Россию. События дня

Сегодня, 20 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад поставками более тяжелого вооружения на Украину поспособствует еще большому ухудшению ситуации для Киева. Однако цели и ход СВО для РФ останутся неизменными. К тому, что поставки НАТО вооружений Киеву не смогут изменить ход конфликта, склоняются и многие военные эксперты в США. Так, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис сказал, что данный факт не поможет силам Зеленского компенсировать потери на поле боя. По мнению эксперта, вооружения эффективны только в том случае, если его используют опытные, обученные военные, при этом способные правильно обслуживать технику, а также снабжать топливом и боеприпасами. С чем у ВСУ есть большие проблемы.