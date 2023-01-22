«Собиратель земли русской» и первый император: почему Иван III — один из наших величайших правителей

Вслед за Софьей из Италии в Москву прибыли архитекторы, построившие Ивану новый кирпичный Кремль, Грановитую палату и несколько соборов. Москва преображалась на глазах, приобретая лоск большой столицы. Но, что еще важнее, об Иване III и о Русском государстве заговорили в Европе. Москва? Какая Москва? Кто он такой, этот дикий князь с изнанки обитаемого мира, взявший в жены наследницу Рима? А тут еще и в 1480 году русские рати «перестояли» на реке Угре войско татарского хана Ахмада, вынудив того убраться восвояси, что положило окончательный конец всем притязаниям ханов на власть над Русью. Всем стало ясно – на востоке нарождается могучая держава. Вскоре последовательно установили с Москвой дипломатические связи венгерский король Матьяш Корвин, господарь Молдавии Стефан III и германский император Фридрих III. А в 1489 году в Москву прибыл имперский посланец Николас Поппель с очень важной миссией. На тайной аудиенции он от имени своего господина, германского императора, предложил Ивану III королевский титул. С одной стороны, признание Ивана III королем официально ввело бы Московское княжество в орбиту тогдашней европейской политики. Московию перестали бы воспринимать как непонятный дикий край, где живут сказочные людоеды. Но с другой… Любой король по своему положению был ниже императора. Взять корону из рук Фридриха III для Ивана Васильевича означало бы преклонить перед ним колени и признать его старшинство. И вот здесь мы возвращаемся к тому, о чем говорили ранее – видел ли Иван III себя наследником Римской империи? Ответ, который великий князь и, как он уже себя тогда называл, государь всея Руси, дал немецкому посланнику, был предельно однозначным: