Москва, 20 января. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа обсудил с руководством Министерства обороны РФ перспективы военно-технического сотрудничества.
Стороны отметили положительную динамику двустороннего партнерства. Представители обеих стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия на высшем уровне.
Кроме того, участники встречи изучили текущую ситуацию в области безопасности на территории Центральной Африки. Они подчеркнули важность совместных проектов России и ЦАР в рамках военно-технического сотрудничества для всего региона.
Москва уже несколько лет оказывает Банги всестороннюю поддержку в борьбе с радикалами. Стороны стремятся добиться полной победы над боевиками и стабилизации обстановки в ЦАР.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер» качественно обучили личный состав ВС республики. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия африканского государства стала одной из лучших на континенте.
Ранее Феликс Молуа провел переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Стороны определили векторы расширения сотрудничества и пришли к выводу о необходимости углубления политического диалога.