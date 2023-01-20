Инфляция в Японии достигла максимальных значений за последние 40 лет

Причиной такой ситуации стало подорожание энергоресурсов более чем на 15%. При этом стоимость электричества в стране увеличилась на 21,3%, а газа — на 23,3%. Продовольствие в Японии подорожало на 7%, а одежда и телекоммуникационные услуги на 2,9 и 2,1%.