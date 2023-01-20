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Инфляция в Японии достигла максимальных значений за последние 40 лет

Экономика
Инфляция в Японии достигла максимальных значений за последние 40 лет

Инфляция в Японии поднялась до максимального с 1981 года уровня в 4% по итогам декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные министерства по административным делам и коммуникациям страны.

Причиной такой ситуации стало подорожание энергоресурсов более чем на 15%. При этом стоимость электричества в стране увеличилась на 21,3%, а газа — на 23,3%. Продовольствие в Японии подорожало на 7%, а одежда и телекоммуникационные услуги на 2,9 и 2,1%.

Таким образом, годовая инфляция в стране продолжила ускоряться уже девятый месяц подряд, хотя Банк Японии делал прогнозы в два раза меньшие декабрьского показателя.
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