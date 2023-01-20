Краснодарец назвался сотрудником УФСБ и предложил «решить проблемы» знакомого за 8 млн рублей

В руках правоохранителей оказался 27-летний краснодарец. Ему вменили совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). По данным следствия, мужчина знал, что в отношении его приятеля рассматривается уголовное дело, и предложил за крупную сумму денег содействовать в его прекращении. Аферист представился силовиком, у которого есть связи в правоохранительных органах.