Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Краснодарец назвался сотрудником УФСБ и предложил «решить проблемы» знакомого за 8 млн рублей

Происшествия
Краснодарец назвался сотрудником УФСБ и предложил «решить проблемы» знакомого за 8 млн рублей

Сотрудники правоохранительных управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина заявил, что работает в УФСБ России, и предложил своему знакомому «решить проблемы» за 8 млн рублей, сообщает региональное СУ СК РФ.

В руках правоохранителей оказался 27-летний краснодарец. Ему вменили совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). По данным следствия, мужчина знал, что в отношении его приятеля рассматривается уголовное дело, и предложил за крупную сумму денег содействовать в его прекращении. Аферист представился силовиком, у которого есть связи в правоохранительных органах.

Знакомый фигуранта согласился на это условие. Понимая, что его действия носят криминальный характер, мужчина все-таки обратился в СК РФ. При получении первой части обещанной суммы злоумышленника задержали. Обвиняемый признал вину, его заключили под стражу. Также следователи проверяют гражданина на причастность совершению аналогичных преступлений.
краснодарский край покушение на мошенничество ск рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду