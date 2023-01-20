Краснодарец назвался сотрудником УФСБ и предложил «решить проблемы» знакомого за 8 млн рублей

Сотрудники правоохранительных управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина заявил, что работает в УФСБ России, и предложил своему знакомому «решить проблемы» за 8 млн рублей, сообщает региональное СУ СК РФ.
В руках правоохранителей оказался 27-летний краснодарец. Ему вменили совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). По данным следствия, мужчина знал, что в отношении его приятеля рассматривается уголовное дело, и предложил за крупную сумму денег содействовать в его прекращении. Аферист представился силовиком, у которого есть связи в правоохранительных органах.
Знакомый фигуранта согласился на это условие. Понимая, что его действия носят криминальный характер, мужчина все-таки обратился в СК РФ. При получении первой части обещанной суммы злоумышленника задержали. Обвиняемый признал вину, его заключили под стражу. Также следователи проверяют гражданина на причастность совершению аналогичных преступлений.