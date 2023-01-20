Журова назвала политическим решение МОК не включать Россию в список телевещателей ОИ

Депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не включать Россию в список правообладателей показа ближайших Олимпиад.
Кроме этого, в списке официальных телевещателей нет компаний из Белоруссии. Журова уверена, что за этим стоит политическое решение со стороны МОК.
«Неважно, что через две недели, например, мы будем получать, возможно, даже эксклюзивные права Олимпийских игр. Но в понимании западных людей, Россию опять откуда-то исключили, опять наказали. Поэтому это в принципе может быть актом чисто политическим», — цитирует депутата IZ.RU.
Стоит отметить, что со стороны МОК не было никакого заявления относительно возможного отстранения российских олимпийцев от Игр в Париже.
Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сюзанна Лайонс подчеркивала, что РФ должна быть представлена на Олимпиаде-2024.