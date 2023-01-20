Торгово-промышленная палата РФ проведет конференцию «Африканский путь» в Москве

Москва, 20 января. Представители Торгово-промышленной палаты России (ТПП) анонсировали конференцию по инвестиционному сотрудничеству «Африканский путь».
В организации мероприятия примут участие бизнесмены с опытом работы на территории Черного континента. Встречи пройдут в смешанном формате, часть спикеров выступит во видеосвязи.
Гости конференции обсудят инвестиционное сотрудничество, развитие партнерских отношений с госструктурами и общественниками стран Африки. Предприниматели ТПП РФ пригласили выступить коллег из ЮАР, Кении и Нигерии.
Мероприятие посетят представители РЭЦ, фонда АФРОКОМ и Агентства стратегических инициатив. Чиновники Министерства иностранных дел РФ и Минпромторга выступят перед делегатами.
Организаторы запланировали презентацию Российско-Африканского инвестиционного альянса. В работе структуры смогут принять участие члены региональных, федеральных и международных бизнес-сообществ.
Важной темой станет господдержка отечественных проектов в странах Черного континента. По итогам встречи гости сформируют предложения для органов власти РФ по совершенствованию законодательства.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко выступил с докладом о борьбе за рынки Африки. Он отметил растущее значение материка для мировой торговли.