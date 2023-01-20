Аномальные морозы привели к гибели 78 человек в Афганистане

По меньшей мере 78 человек погибли от переохлаждения в Афганистане за последние девять дней. Об этом агентству CNN сообщил представитель министерства по управлению стихийными бедствиями в правительстве радикального движения «Талибан»✱ (организация запрещена в РФ) Шафиулла Рахими.
По его словам, за последние дни от морозов погибли более 77 000 голов домашнего скота.
На прошлой неделе температура в некоторых районах страны упала до –28 °C. По данным метеорологов CNN, это значительно ниже средних показателей для этого времени года. Наиболее холодные условия зафиксированы на севере Афганистана.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) в Афганистане сообщило 18 января, что потери скота представляют дополнительный риск для домохозяйств. Более 21 миллиона человек остро нуждаются в продовольственной и сельскохозяйственной помощи.
Профильные организации предоставляли семьям отопление, средства на топливо и теплую одежду, однако на распределении помощи серьезно сказался запрет талибов на работу сотрудников гуманитарных фондов женского пола.
Несколько крупных иностранных ассоциаций по оказанию гуманитарной помощи приостановили свою деятельность в Афганистане в декабре после того, как власти страны приказали НПО не допускать женщин к работе. В противном случае у таких организаций могут отозвать лицензию.
Согласно данным ООН, 97% афганцев живут в нищете, и 20 миллионов человек сталкиваются с острым голодом. Хотя вооруженный конфликт утих, в стране наблюдается крайне тяжелая гуманитарная обстановка, а уровень безработицы стремительно растет.
Несколькими днями ранее по меньшей мере 140 человек госпитализировали с отравлением угарным газом в провинции Герат. Выяснилось, что местные жители были вынуждены использовать голубое топливо в качестве единственного способа обогрева своих домов в суровые зимы из-за слишком высоких цен на дрова.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация