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Уголовное дело по факту мошенничества с ремонтом дорог на 170 млн рублей возбудили в Сочи

Происшествия
Уголовное дело по факту мошенничества с ремонтом дорог на 170 млн рублей возбудили в Сочи

Сотрудники СК возбудили головное дело в отношении сотрудников и руководителей дорожного госпредприятия в Сочи. Их подозревают в мошенничестве, передает ТАСС.

По данным следствия, фигурантов подозревают в присвоении 22 единиц специализированной дорожной техники, а также внесении заведомо ложных данных в акты об объемах фактически выполненных работ при выполнении двух госконтрактов на капремонт дорог в Лазаревском и Адлерском районах Сочи.

Ущерб от действий сотрудников оценили почти в 170 млн рублей. Сейчас правоохранители ведут предварительное следствие по делу.
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