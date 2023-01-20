Уголовное дело по факту мошенничества с ремонтом дорог на 170 млн рублей возбудили в Сочи

По данным следствия, фигурантов подозревают в присвоении 22 единиц специализированной дорожной техники, а также внесении заведомо ложных данных в акты об объемах фактически выполненных работ при выполнении двух госконтрактов на капремонт дорог в Лазаревском и Адлерском районах Сочи.