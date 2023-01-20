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«Вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно»: Пригожин рассказал о состоянии военкора Елсуковой

Общество
«Вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно»: Пригожин рассказал о состоянии военкора Елсуковой

Военный корреспондент Анастасия Елсукова была ранена в колено в результате атаки со стороны украинской армии. По словам главного врача фронтового госпиталя ЧВК «Вагнер», в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

Российский предприниматель Евгений Пригожин, чьи слова публикует пресс-служба компании «Конкорд», рассказал, что 20 января Елсукова вместе с группой ЧВК «Вагнер» находилась внутри железнодорожного вокзала Соль.

В результате минометного обстрела со стороны ВСУ она получила осколочные ранения левого колена. «Музыканты» немедленно оказали ей необходимую помощь и доставили во фронтовой госпиталь ЧВК «Вагнер». Как сообщил главврач, ей хирургическим методом обработали рану и установили аппарат внешней фиксации.

«Левая конечность сохранена, состоянию ничего не угрожает», — уточнил он.

Эту информацию также подтвердил и Евгений Пригожин.

«По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК "Вагнер"», — заявил предприниматель.

Фотографию прооперированной журналистки, по словам Пригожина, ему прислали прямо из госпиталя. Бизнесмен подчеркнул, что в настоящий момент Елсукова направляется в Россию.
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