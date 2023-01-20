«Русская Медиагруппа» предоставила регионам возможность бесплатного катания на коньках

Проект «Русский каток» завоевал любовь москвичей и гостей столицы. Теперь акция «Русской Медиагруппы» и «Русского Радио» радует субъекты, которых насчитывается уже более 20.
Цель «Русского катка» — объединить россиян по всей стране общим и полезным времяпрепровождением. Администрации более 20 областей поддержали акцию, открыли катки в регионах и оказали мощную информационную поддержку среди населения.
«В сочетании со свежим морозным воздухом катание на коньках укрепляет иммунитет и здоровье в целом, а продвижение здорового образа жизни – миссия «Русской Медиагруппы». Кроме того, это развлечение дарит массу позитивных эмоций и радость общения. Именно поэтому мы решили, что «Русский каток» должен прийти в каждый регион», — отметил управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.
Среди поддержавших проект регионов оказались Москва, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Луганская Народная Республика, Иркутская, Ивановская, Волгоградская, Курская, Тверская, Рязанская, Калужская, Саратовская, Орловская и Воронежская области, Удмуртская республика, Краснодарский край и многие другие.