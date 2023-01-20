Норкин всего одной шуткой о Путине и Зеленском поднял на смех западные СМИ

Тележурналист Андрей Норкин поднял на смех зарубежную прессу за то, как в ее материалах подается информация о российском лидере Владимире Путине. Ведущему хватило всего одной шутки, чтобы уложить публику на лопатки.
Журналист в эфире передачи «Место встречи», которая транслируется на телеканале НТВ отметил, что несмотря на попытки зарубежных изданий очернить президента РФ, жители российского государства продолжают поддерживать Путина. Это происходит из-за повышенного чувства справедливости у россиян. При этом, уточнил Норкин, глава Украины Владимир Зеленский, который ведет свою страну к порогу пропасти, на Западе практически боготворят. На фоне этого телеведущий напомнил, что по мнению журналистов Time Путин является причиной всех бед на международной арене.
«Причина политического кризиса в Соединенных Штатах – Путин. Причина продовольственного кризиса во всем мире – Путин. Самый влиятельный человек на планете – Зеленский», — пошутил Норкин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Запад раскаяться за цинизм на протяжении последних восьми лет.