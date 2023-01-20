Руководство Главного налогового управления Буркина-Фасо встретилось с бизнесменами страны

Уагадугу, 20 января. Руководство Главного налогового управления Буркина-Фасо (DGI) провело консультационную встречу с представителями частных предприятий страны.
Сотрудники DGI вместе с юристами ознакомили предпринимателей с нововведениями, внесенными в закон о финансах. Чиновники рассказали бизнесменам о том, какие изменения коснулись фискальной системы страны с началом 2023 года.
Директор Главного налогового управления Буркина-Фасо Дауда Киракойа заявил, что правительство постепенно вводит новую форму декларации. Мера призвана сделать налоговую отчетность более прозрачной, чтобы избежать потерь для бюджета страны.
Вместе с тем, по словам владельцев частных компаний, такие мероприятия очень важны, поскольку представители власти информируют их о частых нововведениях. В связи с интенсивным экономическим развитием республики руководство Буркина-Фасо адаптирует старые фискальные нормы под современные реалии, что полезно как государству, так и бизнесу.
Ранее представители Главного таможенного управления страны вместе с сотрудниками Торгово-промышленной палаты разработали положения, в соответствии с которыми станут бороться с коррупцией. Мониторинг призван дать трезвую оценку действиям чиновников, чтобы пресечь распространение взяточничества.