Руководство Главного налогового управления Буркина-Фасо встретилось с бизнесменами страны

Вместе с тем, по словам владельцев частных компаний, такие мероприятия очень важны, поскольку представители власти информируют их о частых нововведениях. В связи с интенсивным экономическим развитием республики руководство Буркина-Фасо адаптирует старые фискальные нормы под современные реалии, что полезно как государству, так и бизнесу.