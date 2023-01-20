Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» играть против «Пари НН»

Федерация футбола Венгрии запретила клубу «Тисакечке» играть товарищеский матч против нижегородского «Пари НН». Кроме этого, у российской команды сорвалась встреча с болгарским «Ботевом».
Нижегородцы должны были провести контрольную игру против «Тисакечке» 18 января в Турции, а против коллектива из Болгарии в конце текущего месяца. Однако обе команды отказались выходить на поле против «Пари НН», сообщает источник телеканала «Матч ТВ».
«Пари НН» по итогам 17 туров занимает 12-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Нижегородцы набрали в свой актив 19 очков.