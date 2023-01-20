Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» играть против «Пари НН»

Нижегородцы должны были провести контрольную игру против «Тисакечке» 18 января в Турции, а против коллектива из Болгарии в конце текущего месяца. Однако обе команды отказались выходить на поле против «Пари НН», сообщает источник телеканала «Матч ТВ».