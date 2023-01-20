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Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» играть против «Пари НН»

Спорт
Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» играть против «Пари НН»

Федерация футбола Венгрии запретила клубу «Тисакечке» играть товарищеский матч против нижегородского «Пари НН». Кроме этого, у российской команды сорвалась встреча с болгарским «Ботевом».

Нижегородцы должны были провести контрольную игру против «Тисакечке» 18 января в Турции, а против коллектива из Болгарии в конце текущего месяца. Однако обе команды отказались выходить на поле против «Пари НН», сообщает источник телеканала «Матч ТВ».

«Пари НН» по итогам 17 туров занимает 12-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Нижегородцы набрали в свой актив 19 очков.
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