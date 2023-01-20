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Первые группы туристов из КНР могут приехать в Россию в феврале

Общество
Первые группы туристов из КНР могут приехать в Россию в феврале

Первые группы китайских туристов могут приехать в Россию уже в конце февраля, причем массовый поток путешественников из КНР ожидается с конца марта.

Например, «Интурист» уже готов к встрече гостей из Поднебесной, сформированы экскурсионные программы, а бронирование туров на весну и лето идет полным ходом. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.

Групповые туры из Китая в РФ, а также в ряд других стран, возобновят в тестовом режиме с 6 февраля. Об этом ранее сообщили в министерстве культуры и туризма КНР.
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