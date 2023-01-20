На фоне рецессии в США: биржевой аналитик о стабильности золота

Цены на него по итогам торгов вчерашнего дня (19 января) отметилось ростом на 1,5 % и поднялось с отметки 1904 доллара за тройскую унцию в район отметки 1932 доллар и сейчас на этом уровне и торгуется. Росту цены благородного металла способствует то, что индекс доллара DXY торговался на минимальных показателях с начала лета прошлого года в районе отметки 102 пункта. Плюс доходность торгуется на уровне 3,4%, без изменений, сообщает обозреватель.