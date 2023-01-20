Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На фоне рецессии в США: биржевой аналитик о стабильности золота

Экономика
На фоне рецессии в США: биржевой аналитик о стабильности золота

Стабильный рост цены золота подстегивает экономическое состояние США, указывает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.

Цены на него по итогам торгов вчерашнего дня (19 января) отметилось ростом на 1,5 % и поднялось с отметки 1904 доллара за тройскую унцию в район отметки 1932 доллар и сейчас на этом уровне и торгуется. Росту цены благородного металла способствует то, что индекс доллара DXY торговался на минимальных показателях с начала лета прошлого года в районе отметки 102 пункта. Плюс доходность торгуется на уровне 3,4%, без изменений, сообщает обозреватель.

«Накануне выходили данные по заявкам на получение пособий по безработице в США, — дополняет он. — За прошлую неделю рост составил 190 тысяч, хотя ожидалось 240 тысяч — данные неплохие. И число выданных разрешений на строительство в декабре составил 1,33 миллиона единиц, хотя ожидался рост на 1,37 миллиона, что чуть хуже ожиданий. Также выходили данные по финансовой отчетности в США и, можно сказать, что последние отчеты не дотягивали до прогнозов аналитиков, что говорит о том, что проблемы в американской экономике нарастают, об этом говорит и постепенное сокращение персонала».

Рецессия, которую ожидают в США вполне реальна, и здесь золото выступает главным защитным активом, констатирует аналитик.

«Также ожидается, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов на одном из ближайших заседаний и на этом остановится», — приводит еще один фактор уверенного положения золота Александр Багманов.

Как сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC), мировые центробанки в ноябре 2022 года закупили 49,7 тонн благородного металла.
золото Цены на золото инвестиции в золото александр багманов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду