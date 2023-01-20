Депутат Госдумы Толмачев высказался за переход на технику отечественного производства

Белорусский президент Александр Лукашенко распорядился заменить технику Apple в своем кабинете. Теперь политик намерен пользоваться устройствами, произведенными на территории Белоруссии.
Депутат Госдумы Александр Толмачев в авторской колонке для ФАН высказался о замене иностранных технологий в России на отечественные. Политик уверен, что такой подход является правильным.
Он также объяснил, почему это необходимо и какую пользу это принесет российским гражданам.
Пора бы и нам переодеваться во все свое! Авторская колонка Александра Толмачева
Замена иностранной техники на отечественную — вот это правильно! Конечно, могут быть и иностранные компоненты в составе, но сам переход на отечественное производство – это правильно. К слову, я однажды был на производстве «Горизонта» – они делают качественно, на хорошем уровне, конкурируют с европейскими компаниями.
Я и сам надеюсь в скором времени увидеть повсеместно в наших цехах, школах, больницах, офисах и на предприятиях технику российского производства. Во-первых, российское производство – это рабочие места. Во-вторых, важна безопасность: мы ведь свои вещи в квартире у соседа не храним, верно? Но получается, что все файлы, документы, переписка, сведения о покупках и платежах хранятся не только у нас в гаджетах, но и где-то еще, за рубежом, в том числе в Америке. Это небезопасно. Китай смог изменить ситуацию, белорусы пытаются, пора бы и нам переобуваться во все свое!
Естественно, зарубежные устройства запретить и отказаться от всего сразу, одним махом, не получится. Переход должен быть плавным и осознанным, особенно это касается госучреждений и предприятий, где есть секретная информация. Что касается частных лиц, то каждый сам принимает решение, где хранить данные, но важно понимать, кто свой, а кто чужой. Лично я с удовольствием перешёл бы на российскую альтернативу телефонам и планшетам иностранного производства. Пока что мы пользуемся тем, что есть, потому что это удобные и качественные вещи, – и наш, российский продукт должен быть конкурентным по сравнению с зарубежным, должен занять достойное место на рынке.
Что касается компьютера, могу сказать, что депутаты Госдумы давно опередили президента Беларуси – у нас на столах стоит техника российского производства. Качественная, удобная, все летает, не лагает. Можем ведь!
Нам надо строить и укреплять собственную систему по производству «железа» и софта, а пока – соблюдаем информационную безопасность. Вернусь к сравнению с вещами в квартире: все, что есть дома, – останется дома.