Депутат Госдумы Толмачев высказался за переход на технику отечественного производства

Естественно, зарубежные устройства запретить и отказаться от всего сразу, одним махом, не получится. Переход должен быть плавным и осознанным, особенно это касается госучреждений и предприятий, где есть секретная информация. Что касается частных лиц, то каждый сам принимает решение, где хранить данные, но важно понимать, кто свой, а кто чужой. Лично я с удовольствием перешёл бы на российскую альтернативу телефонам и планшетам иностранного производства. Пока что мы пользуемся тем, что есть, потому что это удобные и качественные вещи, – и наш, российский продукт должен быть конкурентным по сравнению с зарубежным, должен занять достойное место на рынке.