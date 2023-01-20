ВВС Белоруссии и ВКС РФ успешно отработали задачи боевого применения в ходе учений

Экипажи российской и белорусской авиации выполнили задачи боевого применения в рамках совместных летно-тактический учений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.
По информации ведомства, самолеты Су-30СМ ВВС Белоруссии прикрывали ударную группу бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ, которые отработали по целям. Далее экипажи штурмовой авиации нанесли поражение средствам противовоздушной обороны противника и его командным пунктам.
Помимо этого, вертолеты Ми-24 успешно нанесли удары по опорным пунктам условного врага, а летчики Ми-8МТВ-5 выполнили отработку поисково-спасательных задач.