Итальянский тележурналист Джорджио Бьянки восемь лет снимал войну Украины против республик Донбасса. Теперь он высказал свое мнение по поводу инициативы Запада по передаче Киеву новых партий оружия.
Журналист, вопреки сложившемуся на Западе мнению, не считает, что бесконечная отправка вооружений на Украину служит защите не только Украины, но и Европы. С его точки зрения Украина давно уже банкрот и крайне токсичная страна, передает сетевое издание KavkazTime.ru. России она не нужна, так как Россия и сама обладает всеми необходимыми ресурсами, включая территориальные.
Россия заинтересована в безопасности, выживании и свободе русскоязычного населения Донбасса, которое более восьми лет подвергается постоянным нападениям Украины. Чем больше оружия бросят страны Запада в украинскую топку, тем шире должен быть буфер безопасности между четырьмя регионами, запросивших через референдумы статус российских и получивших его и войсками Киева, напичканными натовским оружием, которые подрывают безопасность.
Россия намерена защищать свои новые территории и их население и не допустить превращение Украины в огромную базу НАТО у своих границ. Настоящее безумие — отвергать легитимные российские требования о неделимой безопасности, то есть нейтралитете и демилитаризации буферной страны между Российской Федерацией и НАТО, заключил журналист.