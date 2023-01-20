Журналист, вопреки сложившемуся на Западе мнению, не считает, что бесконечная отправка вооружений на Украину служит защите не только Украины, но и Европы. С его точки зрения Украина давно уже банкрот и крайне токсичная страна, передает сетевое издание KavkazTime.ru. России она не нужна, так как Россия и сама обладает всеми необходимыми ресурсами, включая территориальные.