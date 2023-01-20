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Депутат Лебедев счел фейковыми фотографии систем ПВО на крышах Москвы

Политика
Депутат Лебедев счел фейковыми фотографии систем ПВО на крышах Москвы

Фотографии якобы размещения систем ПВО на крышах зданий Москвы являются фейковыми. Соответствующее заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев в эфире радио «Говорит Москва».

Российский политик сказал, что не располагает конкретной информацией о появлении в Сети снимков, предположительно с ЗРПК «Панцирь-С1» на столичных крышах. Стоит отметить, что установка ПВО также была замечена на здании Минобороны РФ.

«Я думаю, это фейки, монтаж», — объяснил Лебедев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил журналистам обращаться в Минобороны РФ за разъяснением ситуации со снимками ПВО на крышах Москвы.
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