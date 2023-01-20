Жители Бахмута и Соледара поблагодарили ЧВК «Вагнер» за спасение

Мирные жители Соледара и Бахмута (ранее Артемовск), которых из зоны боевых действий эвакуировали бойцы ЧВК «Вагнер», поблагодарили своих спасителей. Репортаж с людьми, уже находящимися в безопасности, опубликовал Telegram-канал Readovka.
Несколько человек в беседе с журналистами рассказали истории, как украинские военные измывались над ними. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только грабили гражданских, но и убеждали их в том, что в Донбассе их никто не хочет видеть.
«Дома и горели, и взрывались. Возле дома поставили у нас гранатомет, стреляли. У меня возле дома за стенкой бахнуло», — рассказала пожилая женщина.
Несмотря на это, мирные жители ждали прихода российских подразделений. На выручку пришли штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», наступающие на Бахмутском направлении. Они вели ожесточенный бой с ВСУ на улицах в Соледаре, параллельно эвакуируя мирных граждан из зоны боестолкновений.
Пострадавшая от действий украинских военных женщина рассказала в интервью, что русские добровольцы несли ее на руках в безопасное место.
«Меня несли шесть километров на руках, большое им спасибо», — сказала она.
Другой молодой человек также выразил благодарность «вагнеровцам», которые вынесли его из зоны боевых действий с переломом бедра и осколками в ноге.
«Ребята, "музыканты", если вы меня помните, хотя знаю, что помните. Спасибо вам за все, помню, не забуду, честно говорю. Может, встретимся, удачи вам», — добавил пострадавший.
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили Соледар 11 января в результате ожесточенных боев с противником, который сражался за каждый дом и подъезд. О переходе города под контроль «вагнеровцев» тогда рассказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, опубликовав подтверждающее фото.
В настоящий момент «музыканты» ведут наступление на Бахмут, где ВСУ оборудовали мощный укрепрайон. Штурмовики еще вчера освободили село Клещеевка и уже взяли под контроль ряд улиц на юге и востоке бывшего Артемовска, откуда также ведется эвакуация гражданского населения.
Ранее военный корреспондент Александр Симонов пообщался с мирными жителями села Хромово под Бахмутом, которых спасли бойцы ЧВК «Вагнер». По их словам, ВСУ использовали жилые дома и людей в качестве живого щита, размещая танки во дворах.