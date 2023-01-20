В Петербурге снесли историческую ограду мясокомбината им. Кирова в Московском районе

Все случилось на Московском шоссе, 13АЕ, где располагается памятник «Мясокомбинат имени С. М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)». Ограда знаменитого предприятия входит в охраняемый государством объект, но по документам проходит как бесхозное имущество. Сносить данное сооружение нельзя, при этом чиновники о происходящем узнали из социальных сетей.