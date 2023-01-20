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В Петербурге снесли историческую ограду мясокомбината им. Кирова в Московском районе

Происшествия
В Петербурге снесли историческую ограду мясокомбината им. Кирова в Московском районе

Историческую ограду мясокомбината им. Кирова частично снесли в Московском районе Петербурга. Сотрудники Комитета по охране памятников Северной столицы вызвали на место происшествия полицейских, после чего работы по демонтажу были остановлены, сообщает пресс-служба КГИОП.

Все случилось на Московском шоссе, 13АЕ, где располагается памятник «Мясокомбинат имени С. М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)». Ограда знаменитого предприятия входит в охраняемый государством объект, но по документам проходит как бесхозное имущество. Сносить данное сооружение нельзя, при этом чиновники о происходящем узнали из социальных сетей.

В августе 2022 года КГИОП обращался в администрацию Московского района и попросил принять памятник в собственность Петербурга, но эта просьба была проигнорирована. Градозащитники написали заявление в районное УМВД о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры»).

Ранее председатель Следственного комитета России распорядился проверить данные о планируемом сносе исторического Дома княгини Шаховской в Петербурге, находившегося в течение долгого времени на реконструкции. Жители города и активисты неоднократно жаловались в Смольный, но команда губернатора Александра Беглова продолжала игнорировать проблему.
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