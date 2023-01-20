Литовкин: страны НАТО не собираются передавать Украине «чудо-оружие»

Литовкин убежден, что ничего подобного не произойдет. Союзники не собираются передавать украинской армии «чудо-оружие». Они не увидят ни немецких танков, ни новых систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, переговоры в рамках контактной группы являются обычной формальностью.