Украинская сторона ожидает, что страны НАТО в ходе встречи на базе Рамштайн согласуют передачу «чудо-оружия» ВСУ, однако это не так, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
Стоит отметить, что 20 января в Германии проходит встреча представителей контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Литовкин отметил, что Киев ожидает от Запада поставок вооружения, которое поможет украинской армии «переломить» ситуацию на фронте, передает «ПолитРоссия».
Литовкин убежден, что ничего подобного не произойдет. Союзники не собираются передавать украинской армии «чудо-оружие». Они не увидят ни немецких танков, ни новых систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, переговоры в рамках контактной группы являются обычной формальностью.
«Все пакеты помощи, структура поставок и прочее – все уже давно согласовано. Украине не стоит ждать ничего особенного, неожиданного», – объяснил он.
По его словам, НАТО не заинтересована в победе Киева. Западные страны руками украинцев просто пытаются разорить Россию, потому что победить ракетно-ядерную державу на поле боя невозможно.