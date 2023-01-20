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Аналитик Василеску: НАТО оказала России неожиданную услугу поставками оружия Украине

Армия
Аналитик Василеску: НАТО оказала России неожиданную услугу поставками оружия Украине

Новые поставки вооружения на Украину нисколько не расстроили российских военных, которые получили возможность испытать западные технологии на прочность, заявил румынский аналитик Валентин Василеску.

В комментарии для издания «ПолитРоссия» он подчеркнул, что Североатлантический альянс фактически оказал Москве неожиданную услугу, когда анонсировал очередной раунд военной поддержки Киеву.

«В теории этого оборудования должно хватить, чтобы с нуля вооружить армию численностью 50 тысяч человек. На практике же это вооружение должно восполнить потери, понесенные украинскими военными», — уточнил Василеску.

По его словам, теперь ВС РФ смогут в условиях реального боя изучить возможности западной военной техники, в том числе британских танков Challenger 2 и американских БМП Bradley. Речь идет о бронемашинах, которые активно используются странами НАТО, подчеркнул собеседник журналистов.

Кроме того, как отметил Василеску, у российских военных появится шанс в полной мере протестировать свои новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.
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