Новые поставки вооружения на Украину нисколько не расстроили российских военных, которые получили возможность испытать западные технологии на прочность, заявил румынский аналитик Валентин Василеску.
В комментарии для издания «ПолитРоссия» он подчеркнул, что Североатлантический альянс фактически оказал Москве неожиданную услугу, когда анонсировал очередной раунд военной поддержки Киеву.
«В теории этого оборудования должно хватить, чтобы с нуля вооружить армию численностью 50 тысяч человек. На практике же это вооружение должно восполнить потери, понесенные украинскими военными», — уточнил Василеску.
По его словам, теперь ВС РФ смогут в условиях реального боя изучить возможности западной военной техники, в том числе британских танков Challenger 2 и американских БМП Bradley. Речь идет о бронемашинах, которые активно используются странами НАТО, подчеркнул собеседник журналистов.
Кроме того, как отметил Василеску, у российских военных появится шанс в полной мере протестировать свои новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.