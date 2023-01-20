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Диетолог Митри посоветовала отказаться от алкоголя для более быстрого похудения

Общество
Диетолог Митри посоветовала отказаться от алкоголя для более быстрого похудения

Основные правила для более быстрого и эффективного похудения перечислила диетолог Мелисса Митри.

В первую очередь она посоветовала отказаться от алкоголя, поскольку он содержит пустые калории и сахар. Также в состоянии опьянения труднее избегать нездоровой пищи.

Во-вторых, для борьбы с лишними килограммами следует употреблять на завтрак больше белка. Именно такой утренний прием пищи помогает дольше сохранять ощущение сытости, объяснила эксперт в беседе с изданием Eat This, Not That.

Кроме того, необходимо избегать продуктов с высоким содержанием сахара. В частности, это соки, полуфабрикаты и ароматизированные йогурты. Чтобы не ошибиться, специалист порекомендовала внимательно изучать состав на упаковке.

Последнее правило от Митри — это пить больше воды. Один стакан перед приемом пищи улучшает пищеварение, дает энергию и сдерживает аппетит, резюмировала диетолог.
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