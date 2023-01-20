Диетолог Митри посоветовала отказаться от алкоголя для более быстрого похудения

Основные правила для более быстрого и эффективного похудения перечислила диетолог Мелисса Митри.
В первую очередь она посоветовала отказаться от алкоголя, поскольку он содержит пустые калории и сахар. Также в состоянии опьянения труднее избегать нездоровой пищи.
Во-вторых, для борьбы с лишними килограммами следует употреблять на завтрак больше белка. Именно такой утренний прием пищи помогает дольше сохранять ощущение сытости, объяснила эксперт в беседе с изданием Eat This, Not That.
Кроме того, необходимо избегать продуктов с высоким содержанием сахара. В частности, это соки, полуфабрикаты и ароматизированные йогурты. Чтобы не ошибиться, специалист порекомендовала внимательно изучать состав на упаковке.
Последнее правило от Митри — это пить больше воды. Один стакан перед приемом пищи улучшает пищеварение, дает энергию и сдерживает аппетит, резюмировала диетолог.