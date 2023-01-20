Борис Туровский: русское общество всегда переживало за судьбу Сербии

Туровский напомнил, что, когда в девяностых годах прошлого века началась война в Югославии, причина которой явился распад этого государства, воевать на сторону сербов поехали добровольцы из России. Нельзя сказать, что их было очень много. Но тот факт, что русские воюют вместе с сербами, оказывал огромную моральную поддержку нашим сербским братьям, отмечает эксперт: