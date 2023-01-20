Борис Туровский: русское общество всегда переживало за судьбу Сербии

Делегация ветеранов России во главе с членом Общественного совета при Министерстве обороны России, основателем «Ветеранских вестей» Вячеславом Калининым провела несколько встреч в Сербии.
Российские ветераны побывали в Министерстве труда, занятости, ветеранов и социальной политики Республики Сербия, а также встретились с госсекретарем Зораном Античем. На мероприятии стороны обсуждали вопросы информационного и культурного сотрудничества между ветеранами обеих стран. Об этом рассказали «Ветеранские вести».
По завершении мероприятий участники встречи посетили православные церкви, где помолились в память и за здравие защитников Отечества.
Директор Института русского наследия им. свят. Иоанна Шанхайского, заместитель начальника Российского имперского союза-ордена Борис Туровский в беседе с редакцией ФАН высказал мнение о том, что русско-сербские отношения для обеих стран являются уникальными. Уникальны они тем, что основываются на не на каких-то корыстных интересах, а на искренних братских чувствах, считает эксперт.
«Русское общество всегда переживало за судьбу Сербии. Русские Добровольцы ехали сражаться за свободу сербов ещё во второй половине XIX века. К слову, в марте этого года исполняется 145 лет со дня победы в Русско-турецкой войне (1877 – 1878), благодаря которой православные народы Балкан получили свободу и независимость, в частности, и Сербия. И надо отметить, что только Сербия остается до конца благодарной России в отличие от некоторых других балканских стран, целиком обязанным своим существованием нашему Отечеству», — отмечает собеседник издания.
Туровский напомнил, что, когда в девяностых годах прошлого века началась война в Югославии, причина которой явился распад этого государства, воевать на сторону сербов поехали добровольцы из России. Нельзя сказать, что их было очень много. Но тот факт, что русские воюют вместе с сербами, оказывал огромную моральную поддержку нашим сербским братьям, отмечает эксперт:
«Да и наши добровольцы своей отвагой и знанием военного дела снискали уважение как среди сербских военных, так и местного гражданского населения. Мне посчастливилось принимать участие в тех событиях. И то, что для меня стало самым не забываемым, это то как сербы относились к нам, русским. Нигде более я не встречал такой теплоты, доброжелательности и уважения. А, еще в их глазах светилась в чем-то по-детски искренняя надежда помощи от старшего и сильного брата».
Туровский, вспоминая те события через почти тридцать лет рассказал, что в девяностые годы русские добровольцы защищали не только сербов, они защищали честь России, показывая на деле, что наша страна и народ вверены нашему братству и своих не бросает.
«С началом войны на Донбассе в 2014 году и по сей день там с нашими солдатами плечом к плечу воюют и сербские добровольцы. Они вместе сражаются за наше общее будущее, за право жить свободными православными людьми. За право быть самими собой», — подытоживает собеседник издания.
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