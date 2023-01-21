Режиссер Герман-младший рассказала ФАН за что ценит актрису Ходченкову

Актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер, заслуженная артистка России Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года. В день рождения через Фан именинницу поздравил кинорежиссер, сценарист Алексей Герман-младший.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на съемках таких кинокартин как «Дело» и «Довлатов».
«Я считаю, что Светлана Ходченкова — удивительная, прекрасная, очень талантливая, невероятно тактичная, очень глубокая, магнетическая актриса. Я абсолютно ради и счастлив, что нам с ней довелось работать.
Алексей Герман-младший также перечислил главные, на его взгляд, ценные качества Светланы Ходченковой. Как это часто бывает, в числе основных достоинств артистки оказалась способность работать на съемочной площадке с полной самоотдачей и внимательно относиться к тому, какие задачи в кадре ставит режиссер.
«Во-первых, она настоящий боец. Во-вторых, она очень вдумчивая, абсолютно лишена всех этих каких-то актерских «каприззностей», — пояснил собеседник ФАН.
Пользуясь случаем, режиссер поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.
«Ей нужно оставаться такой же, какая она есть: искренней, глубокой, порядочной. Самое главное — сохранить себя. Все остальное у нее есть: талант, красота, ум», — напутствовал Алексей Герман-младший.
Всенародную любовь Светлане Ходченковой принесли блистательно исполненные роли в таких кинокартинах как «Благословите женщину», «На острие», «Скажи ей», «Метро», «Не хлебом единым».
Ранее актер Александр Песков через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Владимира Хотиненко. Пользуясь случаем, артист разметил на страницах издания специально написанное по этому поводу стихотворение.