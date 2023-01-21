Режиссер Герман-младший рассказала ФАН за что ценит актрису Ходченкову

Алексей Герман-младший также перечислил главные, на его взгляд, ценные качества Светланы Ходченковой. Как это часто бывает, в числе основных достоинств артистки оказалась способность работать на съемочной площадке с полной самоотдачей и внимательно относиться к тому, какие задачи в кадре ставит режиссер.