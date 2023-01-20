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Певец Филипп Киркоров устроил роскошную вечеринку в честь своей дочери

Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров устроил роскошную вечеринку в честь своей дочери

Дочь короля отечественной поп-эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория получила роскошный подарок от своего именитого отца. Народный артист России устроил для нее по-настоящему королевскую вечеринку.

На празднование для своей наследницы исполнитель хита «Цвет настроения синий» скупиться не стал: в бюджете мероприятия, по некоторым данным, было заложено порядка 70 млн рублей.

Певец нарядил именинницу в сказочный наряд и оставил общаться с журналистами. Как пишет utro.ru, Алла-Виктория застыла в свете софитов и с трудом перенесла мучения из-за общения с назойливыми репортерами.
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