Певец Филипп Киркоров устроил роскошную вечеринку в честь своей дочери

Дочь короля отечественной поп-эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория получила роскошный подарок от своего именитого отца. Народный артист России устроил для нее по-настоящему королевскую вечеринку.
На празднование для своей наследницы исполнитель хита «Цвет настроения синий» скупиться не стал: в бюджете мероприятия, по некоторым данным, было заложено порядка 70 млн рублей.
Певец нарядил именинницу в сказочный наряд и оставил общаться с журналистами. Как пишет utro.ru, Алла-Виктория застыла в свете софитов и с трудом перенесла мучения из-за общения с назойливыми репортерами.