Криптовалютная биржа Genesis запустила процедуру банкротства

В их числе банкротство другой криптобиржи — FTX. Ее представители заявили об этом в ноябре 2022 года. Там также сообщили о потере 662 млн долларов за сутки по невыясненным причинам. При этом сообщается, что глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид лишился состояния в 16 млрд долларов.