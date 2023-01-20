Криптовалютная биржа Genesis запустила процедуру банкротства

Биржа криптовалюты Genesis подала документы о банкротстве в связи с проблемами на криптовалютном рынке, передает РИА Новости сообщение представителей организации.
Genesis Global Holdco совместно с дочерними компаниями Genesis Global Capital и Genesis Asia Pacific Pte подали бумаги о банкротстве. По данным представителей биржи, причина такого решения заключается в многочисленных сложностях, которые сейчас испытывает криптовалютная отрасль.
В их числе банкротство другой криптобиржи — FTX. Ее представители заявили об этом в ноябре 2022 года. Там также сообщили о потере 662 млн долларов за сутки по невыясненным причинам. При этом сообщается, что глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид лишился состояния в 16 млрд долларов.