Появились подробности ДТП с девятью автомобилями в Сочи

По предварительной информации, водители BMW и Mercedes не выдержали дистанцию и безопасную скорость, допустив наезд на стоящие машины. В результате столкновения водитель Kia получил смертельные травмы, еще несколько человек были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.