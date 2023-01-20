Появились подробности ДТП с девятью автомобилями в Сочи

Стали известны подробности массового ДТП в Сочи — сегодня в Адлерском районе на улице Ленина столкнулись девять автомобилей.
По предварительной информации, водители BMW и Mercedes не выдержали дистанцию и безопасную скорость, допустив наезд на стоящие машины. В результате столкновения водитель Kia получил смертельные травмы, еще несколько человек были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Из-за аварии образовалась пробка. На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, водители автомобилей BMW и Mercedes при спуске, не выдержали безопасную дистанцию и скорость, допустив наезд на стоящие автомобили. В результате водитель автомобиля KIA погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Ранее РИАМО сообщало, что на улице Вавилова в Москве столкнулись семь автомобилей.