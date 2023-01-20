Эрдоган заверил Зеленского в готовности стать посредником в переговорах России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Об этом информирует канцелярия главы республики.
С подобным предложением Эрдоган 16 января обратился к российскому президенту Владимиру Путину.
«Президент Эрдоган выразил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин собирается и дальше поддерживать идею мирного урегулирования украинского конфликта.