Аналитик Колчин объяснил, почему Германия затягивает процесс поставки танков Leopard Украине

В интервью телеканалу «360» он объяснил, что Германия прекрасно осознает возможные издержки в случае затягивания спецоперации. При этом на канцлера ФРГ Олафа Шольца давят страны-члены НАТО, но ему приходится учитывать мнение собственного народа.