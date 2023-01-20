Аналитик Колчин объяснил, почему Германия затягивает процесс поставки танков Leopard Украине

Немецкое правительство специально затягивает вопрос насчет передачи Украине танков Leopard. Об этом рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
В интервью телеканалу «360» он объяснил, что Германия прекрасно осознает возможные издержки в случае затягивания спецоперации. При этом на канцлера ФРГ Олафа Шольца давят страны-члены НАТО, но ему приходится учитывать мнение собственного народа.
«Германия старается максимально затянуть этот процесс и добиться его отмены. Это связано с внутренней политикой страны и высоким уровнем усталости от спецоперации в немецком обществе», — сказал Колчин.
Аналитик добавил, что ФРГ больше других стран Евросоюза потеряла из-за введения санкций против России и мобилизации дополнительных экономических ресурсов, а дальнейшее обострение украинского конфликта не пойдет на пользу немецкому бизнесу.