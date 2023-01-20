Федерация футбола Италии требует у руководства Серии А снять девять очков с «Ювентуса»

Напомним, президент «Старой синьоры» Андреа Аньелли и вице-глава Павел Недвед покинули свои посты из-за проблем с аудитом, которые случились в августе 2022 года. Кроме этого, прокуратора Италии потребовала отстранить специалистов от работы в футболе на 16 и 12 месяцев соответственно, сообщает издание ANSA.